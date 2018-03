Ya puedes enviarle tu nombre a la NASA para que lo lleve al sol

(NOTICIAS YA).- La Agencia Espacial Nacional de Aeronáutica (NASA) anunció que enviará una aeronave en dirección a la atmósfera solar en verano de este año, convirtiéndose en la misión que más se acerque a la superficie del sol en la historia de la humanidad.

Pero la NASA no quiere que esta hazaña se quede sin compañía, por lo que ya puedes enviar tu nombre para que vaya en el viaje. Aunque esto no tenga nada de utilidad, no deja de ser interesante el poder enviar las palabras que te identifican al lugar más caliente de nuestro sistema solar.

Los nombres serán almacenados en la lista de un chip de memoria que será insertado en la Sonda Solar Parker, la cual se espera que sea lanzada desde el Centro Espacial Kennedy.

Para registrarte solo debes proporcionar tu correo electrónico y obviamente tu nombre. Una vez que te registres la NASA ten enviará un certificado que dice que tu nombre enfrentaría un calor brutal y una fuerte radiación en su camino a la atmósfera del sol.

La aeronave, nombrada por el astrofísico Eugene Parker, estudiará nuestro sol con el mayor detalle que sea posible.

Durante un año, la sonda estará volando lo suficientemente cerca para medir los cambios en la velocidad del viento solar, detectar partículas solares de alta energía, así como observar la estructura de los campos magnéticos.

Puedes enviar tu nombre aquí.