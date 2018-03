Comunidad reacciona tras violento arresto de mujer frente a sus hijas

(NOTICIAS YA).- La comunidad de National City ha reaccionado luego de que una mujer fuera arrestara de una manera violenta y frente a sus tres hijas en una calle de esta comunidad al sur de California.

El video captó el incidente ocurrido el sábado 3 de marzo pero no fue publicado hasta el jueves 8 de marzo, viralizandose en cuestión de horas y provocando un sentimiento de indignación en redes sociales y miembros de la comunidad.

VIDEO: Agentes de inmigración arrestan a mujer que iba a pagar su renta

Este viernes, la vocera y abogado de Perla Morales, quien en este momento se encuentra bajo custodia de ICE, realizaron una conferencia de prensa para expresar su indignación y hacer un llamado a la comunidad y autoridades federales para que se abstengan de seguir separando a las familias.

Posterior a la publicación del video, la Patrulla Fronteriza declaró que Perla Morales había sido vinculada a una operación de contrabando de personas a Estados Unidos.

Sin embargo, un día después el abogado aseguró que Morales no cuenta con ningún tipo de cargo o sospecha criminal en su contra de ningún tipo y enfatizó que no había sido arrestada por ese presunto vínculo criminal, sino por estar como indocumentada en el país, lo cual es un asunto civil y no criminal.

LEE: Demandan al gobierno de Trump por separar las familias en la frontera

El abogado, Andrés Moreno II, explicó que la importancia de esto recae en que aunque la mujer pudiera tener un vínculo criminal, el motivo de su arresto no tendría relación con ese asunto. No obstante reiteró que no hay ningún cargo o sospecha criminal que se haya hecho pública hasta ahora.

A la conferencia de prensa asistieron otros miembros de la comunidad entre los que destacaron la familia Duarte, quien también experimentó una situación similar cuando sus padres fueron detenidos en un estacionamiento cercano a su casa.