Conoce la historia de 2 mujeres destacadas en Corpus Christi

(NOTICIAS YA).- El 8 de marzo es el día donde celebra el empoderamiento de las mujeres, muchas de ellas han salido a las calles a defender sus derechos, otras desde sus puestos de trabajo define que la mujer está en igual o mejores condiciones académicas comparada con los hombres para asumir cargos de liderazgo.

En el día internacional de la mujer queremos destacar la labor de dos de ellas que han servido a la comunidad de Corpus Christi en cargos que antes eran ocupados por hombres pero que gracias a su desempeño y responsabilidad las han llevado a ser exitosas en su profesión.

Una de ellas es Beatriz Handsome, la directora ejecutiva del banco de alimentos, una inmigrante, originaria de la Ciudad de México que llegó a Estados Unidos hace más de 30 años y desde sus inicios ha trabajado a favor de la comunidad.

Aunque “Bea”, como la conocen en su trabajo, no ha sentido ningún tipo de rechazo o discriminación si ha vivido grandes retos para poder sobrevivir en esta sociedad.

Otra de ellas es la gerente de la ciudad de Corpus Christi que se convirtió en la primera mujer en ocupar esa oficina para servir a la comunidad.

Amar lo que hace le da la oportunidad de continuar con su día a día el secreto es tener la pasión a la hora de hacer las cosas.

Margie es originaria de Georgia, llegó a esta ciudad cargada de ilusiones, sin embargo tuvo que enfrentar algunos retos que no fueron impedimentos para continuar con su camino.

Cualquier mujer que esté interesada en hacer algo no importa lo que sea, no decaigan, a veces no se dan las cosas en el momento, persigan ese sueño que en el camino van a encontrar alguien que las puede ayudar.

Para Margie, el papel de una mujer es importante y más dentro del gobierno porque eso que la da oportunidad de tener diversidad en un equipo y diferentes perspectivas.

Yo realmente creo que las mujeres hoy en día han empezado a creer que tienen una voz y la gente las está escuchando.

Más mujeres, esposas, madres, abuelas y profesionales, han logrado demostrar que con dedicación, esfuerzo y convicción se pueden llegar a liderar un grupo de trabajo o una ciudad.