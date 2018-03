Siete Muertes Más por Flu en Connecticut

(NOTICIAS YA).- “No me vacuné, el médico me dijo que al estar encerrada, este el virus se siguió apoderandose más, y se me convirtió en una infección pulmonar,” Maritza Rosado – dijo Residente de Hartford.

Así es como el Flu se va desarrollando hasta llegar a fatalidades. Sin embargo el número de muertes causadas por el Flu de la semana pasada, no es tan alarmante comparado con las cifras de unas semanas atrás.

“En la última semana que estamos midiendo, hemos tenido menos de 10 muertes, 7 en este caso, lo que indica que estamos pasando la epidemia. En semanas anteriores, tuvimos muchas más, hubo semanas en que llegamos a tener 22 en una semana,” dijo Raúl Pino, Comisionado del Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut.

Y es que en la temporada actual, 112 personas han muerto en el estado de Connecticut por dicha epidemia.

“Es el año más alto que hemos tenido desde que se están reportando en el 2009. Pero creemos que es el número más alto en muchos años,” dijo Pino.

Uno de los detalles más perturbadores de las muertes de este año, es que no han sido solo en ancianos.

“Si han habido casos de niños en el estado, tenemos cuatro casos en niños menores de 10 años,” dijo Pino.

Una doctora nos dice que la gravedad de la epidemia de esta temporada es muy evidente.

“El cambio es notable porque la vacuna no fue lo suficientemente efectiva este año, y si ha habido muchas muertes, parte de las muertes fueron porque la gente no se vacunó, muchas personas no estaban vacunadas, y la otra parte en si es que como te digo la gente espera lo último cuando ya estén demasiado, muchas de la influenza, pacientes que yo tuve, terminaron con neumonía,” dijo María Elena Quiñones, Doctora de Quiñones Medical Group.

Los peores casos de Flu se ven entre diciembre y febrero pero podrían durar hasta mayo.