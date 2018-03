VIDEO: Foto de mesera ayudando a anciano se hace viral

(NOTICIAS YA).- Una mesera joven ayudó a un cliente mayor en un Waffle House en Houston y ahora le agradecen su noble gesto.

Evoni Williams de 18 años, se encontraba trabajando detrás del mostrador el sábado cuando notó que un hombre de la tercera edad con un tanque de oxígeno estaba teniendo dificultades para cortar su comida. El cliente mencionó que sus manos ya no “trabajan bien”, entonces Williams ofreció las suyas.

“Sin titubear, ella tomó su plato y comenzó a cortar su jamón”, escribió Laura Wolf, quien presenció el acto de nobleza y subió una foto a Facebook. “Se ve como algo sin importancia pero para él, esto de seguro fue algo inmenso… estoy tan agradecida de ver un acto de amabilidad y cuidado al comienzo de mi día mientras que todo en este mundo parece tan negativo”.

A una semana, la foto ya estaría más de 40,000 veces compartida en Facebook solamente y esto se ganó la atención de la Universidad del Sur de Texas, la cual ofreció a Williams una beca de $16,000, reportó KHOU.

Esto cambia toda la vida completamente de Williams, quien se graduó de la escuela preparatoria en mayo y comenzó a trabajar en una Waffle House para ahorrar para sus estudios universitarios.

Williams dijo que ha sido un honor pero nunca esperó que sus acciones llamaran tanto la atención.

“Yo no sabía que me habían sacado una foto hasta horas después”, dijo Williams al Houston Chronicle. “Cuando la vi, me dije que eso lo hubiese hecho por cualquier persona”.