Empleados de Escuelas de Holyoke Protestan

(NOTICIAS YA).-Empleados de las escuelas públicas de Holyoke salen a las calles para protestar en contra de nuevos cambios que buscan implementar las autoridades escolares, cambios que según estos trabajadores los llevaría a la lista de desempleados. Uno de los cambios consiste en reemplazar los actuales transportes escolares por unidades tipo van, vehículos que según ellos amenaza la seguridad de los niños.

“Esas guaguas tienen una tensión de virarse, conforme a la seguridad para nosotros no fueron hechas, más la agencia federal de transportación ha condenado esos medios de transportación. Este estado no lo ha hecho todavía pero ha habido muchos estados que han condenado estas vanes,” dijo David Pare, chofer de autobuses escolares de Holyoke.

Otro de los cambios considera acabar con la función de los invidividuos que monitorean la seguridad y la tranquilidad de los pequeños dentro del transporte

“Yo trabajo pero también soy madre, tengo un niño y tengo dos nietas que cogen la transportación escolar so mi punto de vista es que en el mid-day que yo hago del medio día yo tengo ahora mismo una niña que se quita el cinturón so yo pienso que no es adecuado que las guaguas que vienen ahora después de la compañía de nosotros tienen más que el chofer no tienen un monitor, so el caso de esta niña que yo tengo en el mid-day se quita el cinturón, yo como monitor tengo que sentarme al lado de ella y estar pendiente que no se quite el cinturón. Yo considero que la transportación que quieren poner ahora no es segura,” dijo Ana Flores, monitor de autobuses escolares de Holyoke.

Otro problema es que según los empleados, la nueva compañía de autobuses no requerirá una licencia comercial para conducir, por lo que pagara menos, y contratarán a personas con menos entrenamiento.

“Porque es seguridad para los niños. Los padres están confiados, están seguros de que sus niños están siendo transportados por personas que tienen todas las clasificaciones.”

Sin embargo, a través de un comunicado el superintendente de las escuelas de Holyoke aseguró que no se perderán trabajos y que las nuevas unidades de transporte serán completamente seguras.