Ante la llegada de más turismo aumentará patrullaje en zonas devastadas

(NOTICIAS YA).- Desde hoy y hasta el próximo 18 de marzo varias unidades de la policía estarán patullando la zona costera. Desde su centro móvil ubicado en el Park Road 22 y la avenida 361 los agentes de la policía de Corpus Christi estarán monitoreando el área. Este trabajo será en conjunto con las autoridades de Port Aransas con las que coordinaran los operativos especiales.

Debido a que todavía hay familias y negocios afectados por el huracán Harvey, las autoridades intensificaran la seguridad en esas área incrementando más presencia de agentes encubiertos, policías , cuerpo de bomberos y salvavidas

También tendrán activas varias cámaras de seguridad con las cuales tanto las patrullas como a los dispositivos móviles de los agentes podrán estar monitoreando desde cualquier lugar.

LEE: Entregarán mil millones de dólares para damnificados de Harvey

El departamento de parques y recreación de Corpus Christi les recuerda a los visitantes de las playas comprar su permiso de estacionamiento, este le da acceso a varias millas de nuestras playas locales del golfo y se requiere en áreas designadas donde esté marcado.

Newport será la entrada para la playa y Zone Roud será la salida durante el día.. Pero en la noche Zone Road estará habilitada para entrar y salir.

Recuerde no traer botellas de vidrio, los perros no estarán permitidos en algunas playas, no hable o envíe mensajes de texto cuando maneje, y mida su velocidad pues habrá más de 18 agentes de la policía patrullando las carreteras.