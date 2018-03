Arrestan a hombre armado con un machete en North Park

(NOTICIAS YA).- Oficiales de la policía de San Diego utilizaron municiones no letales y un perro policía este lunes en North Park para poder arrestar a un hombre amenazando y de comportamiento errático, quien estaba armado con un tipo de machete.

Oficiales recibieron un reporte justo después de las 3:50 de la madrugada de este lunes de un hombre que estaba amenazando a otra persona con un machete en la calle Meade Avenue en la comunidad de Talmadge, informó el oficial Dino Delimitros.

LEE: Alertan a estudiantes de UC San Diego por hombre grabando a mujeres

Cerca de 30 minutos después, un oficial en patrulla encontró al sospechoso caminando cerca de la calle 30th, entre El Cajon Boulevard y Meade Avenue.

El hombre tenía sangre en sus piernas y estaba empuñando un arma que se cree pudiera ser un machete y cuchillo grande.

Hasta el momento no se han hecho públicos más detalles del incidente y la policía en un principio no tenía la certeza si ambos incidentes, en North Park y Talmadge, estaban relacionados o no.

LEE: Investigan fatal ataque a indigente en North Park

El sospechoso presuntamente se rehusó a soltar el arma cuando los oficiales lo confrontaron y la policía eventualmente el disparó con un arma no letal y utilizaron un perro policía para someterlo.

El sospechoso fue puesto bajo custodia a las 4:36 de la mañana.