Veterano de guerra de Vietnam desaparece en Ciudad Juárez

(NOTICIAS YA).- Un veterano de la guerra de Vietnam, es buscado por las autoridades y su familia. El hombre fue visto por última vez en Ciudad Juárez.

Según el reporte, una persona desconocida encontró algo de ropa y documentos pertenecientes a José González. Según los familiares, José González tiene diabetes y requiere medicación diariamente.

González es un hombre hispano de cinco pies seis pulgadas de alto y un peso aproximado de 150 libras. José González tiene una cicatriz de cirugía renal, cicatrices circulares en ambos lados de las rodillas y una cicatriz en el cuello por una cirugía.

“La última vez que lo vimos fue en el Lounge Box, como a las 12:30 y era para que me hubiera dicho, ahorita me voy a Juárez o algo parqué él siempre nos decía. Pero ese día no dijo nada, hace ocho días exactamente”, Francis González, hermana del señor González.

Si tiene información llame al 915-832-4400.