Impacto de Tormenta de Nieve en Connecticut

(NOTICIAS YA).- En Connecticut la tormenta invernal deja acumulaciones de más de un pie de nieve en algunas áreas. Aunque el viento no fue tan fuerte como en otras ventiscas, ésta fue lo suficientemente impactante para cubrir los letreros de las calles y reducir la visibilidad. Y es que la gran mayoría de negocios cerraron sus puertas, pero una plaza de comerciantes permaneció abierta.

“Siempre hemos trabajado en tiempo de nieve y hay mucha gente que todavía está trabajando en las calles que también viene a buscar su almuerzo, su sopita,” dijo Juan Tangarife, comerciante Latino.

Hay residentes quienes están impresionados con la tormenta ya que la primavera está a la vuelta de la esquina.

“La nieve no me sorprende pero si me sorprende que este nevando en marzo,” dijo Andrea Arce, residente de Hartford.

Desde temprano el gobernador Dannel Malloy activó los equipos de emergencias para garantizar la tranquilidad de los residentes. Este también advirtió sobre el peligro que significaría salir a la calle bajo estas condiciones.

“Las carreteras principales pueden ser muy resbaladizas. Si debe viajar hoy, tenga cuidado, si no necesita viajar hoy, manténgase a salvo y fuera de las carreteras. El impacto de esta tormenta es particularmente evidente en las elevaciones y los totales de nieve variarán significativamente en todo el estado,” dijo Malloy.

Un residente también exhorta que tengan preacución al conducir.

“A manejar tranquilo y despacio, y con seguridad,” dijo Javier Quintero, residente de Hartford.

Mientras que en el estado hay por lo menos 3,300 lugares sin energía eléctrica, Malloy anunció que aún se debate si mañana habrá clases en las escuelas públicas.