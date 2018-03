Arrestan a ladrón que quiso parecer afroamericano en casino de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas arrestó a un hombre que presuntamente robó el casino New York-New York en enero.

Cameron James Kennedy, de 26 años, fue arrestado dos semanas después del robo ocurrido el 10 de enero por las autoridades de Metro, el FBI y la Oficina del fiscal de los Estados Unidos.

La policía declaró que Kennedy robó la caja del casino del Strip un poco después de la medianoche. La investigación mostró que Kennedy, originalmente descrito por las autoridades como un hombre afroamericano, usó pintura facial o maquillaje disimulado para disfrazar su apariencia.

Aparentemente, Kennedy estaba bajo supervisión federal por un robo a un banco y estaba obligado a usar un dispositivo de GPS. Se sacó este brazalete aproximadamente unas tres horas antes de cometer este delito.

Durante el robo, Kennedy se levantó la chamarra para mostrar un arma semiautomática color negra puesta en su cadera, según la denuncia. Él le dijo al cajero, “Quiero todos de a cien y no me engañes… No estoy bromeando, quiero todos los de a cien”. Luego, Kennedy huyó en un taxi con más de $23,000.

Hasta el lunes, él estuvo bajo custodia federal.