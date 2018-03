Disfrutaba de su pizza cuando descubrió esto en la masa

(NOTICIAS YA).- Un joven de Ciudad Juárez, Chihuahua comparte la foto de una pizza que se estaba comiendo y genera miles de comentarios.

César Aquino publicó en una página de Facebook, la foto de lo que encontró en la masa de su pizza y preguntó, “Para los amantes de esta pizza, ¿Qué será?”.

De inmediato los comentarios de lo que podría ser aparecieron. Entre ellos, Aquino explicó, “Sólo para decirles que esta foto es neta… no pinte la maza, no edite nada. Y para todos los que me preguntan, no… No me está pagando nadie”.

Cuando le preguntaron que podría ser, el contestó “me comentan que era grasa o aceite de la maquina”.

Esta “desagradable sorpresa” como lo mencionan, al parecer ocurrió en la sucursal de la Ejercito Nacional. Por su parte Little Caesars no ha dado ningún comentario.

