Fallece Stephen Hawking a los 76 años

(NOTICIAS YA).- El físico británico Stephen Hawking falleció a los 76 años, indicó su familia en un comunicado.

Hawking era un físico teórico y uno de los científicos más reconocidos de los últimos tiempos, particularmente por su trabajo relacionado con agujeros negros y la relatividad.

“Estamos profundamente entristecidos por la muerte hoy de nuestro querido padre”, dice el texto firmado por Lucy, Robert y Tim, hijos del autor de “Breve historia del tiempo”.

“Era un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado permanecerán por muchos años”, dice el comunicado.

Los Hawking elogiaron también el coraje y la persistencia de su padre, y aseguraron que su brillantez y humor inspiraron a gente alrededor del mundo.

“Una vez dijo: ‘no sería el universo si no fuera también el hogar de la gente que quieres’. Lo extrañaremos siempre”, concluye el texto.

La historia de Stephen Hawking fue llevada al cine en 2014 con “La Teoría del Todo” (“The Theory of Everything”), por la cual Eddie Redmayne (Hawking) obtuvo el Oscar de Mejor Actor.