Ingresa a EE.UU. junto a su hijo y la detienen por “tráfico de menores”

(NOTICIAS YA).- Organizaciones a favor de los inmigrantes presentaron en El Paso, Texas, la historia de una madre que fue detenida y separada de su hijo por autoridades migratorias.

“Me separaron de mi hijo, a mi hijo me lo mandaron a un albergue, no me dijeron para donde iba no me dieron un teléfono”.

Esta mujer, la cual prefirieron mantener en el anonimato por motivos de seguridad, fue detenida y separada de su hijo al llegar a los Estados Unidos pidiendo asilo político, después del asesinato de su esposo en El Salvador.

Sin embargo, al ser procesada, inmediatamente fue acusada por tráfico de menores.

“Lo último que yo me entere como al 14 de noviembre, que yo era, así me duele y me molesto mucho que yo era, traficaba menores si era mi hijo”.

Fue trasladada a la Cárcel del Condado por mes y medio. De ahí al Centro de Detención de ICE en El Paso en donde fue liberada el pasado jueves bajo una fianza de 7500 dólares portando un grillete en el tobillo para ser monitoreada.

“Una vez estando afuera es mucho más fácil para los migrantes conseguir un abogado y entonces también es más fácil ganar un caso de inmigración. Estando afuera entonces es por eso que decidimos empezar este proyecto para ayudar”, Alejandro Márquez del comité de Solidaridad con Migrante Detenidos.

Durante cinco meses, el menor estuvo en un centro de detención fuera del estado. Sin embargo, fue liberado bajo palabra.

“Tiene un equipo legal, ellos están metidos para ser sus abogados para todo proceso aunque se vaya a otro estado. Pues ya va a tener permiso de irse con su hijo ya no está detenido el tampoco”, Taylor Levy, coordinadora legal de Casa Anunciación.

Cabe mencionar que el menor fue liberado esta semana y se espera que durante los próximos días se reúna con su madre para juntos continuar con su proceso legal para poder permanecer dentro del país.

Edgar Ramírez