“Nuestra futura familia se ha ido”, padres lloran sus embriones perdidos

(NOTICIAS YA).-Cuando Kate y Jeremy Plants estaban haciendo planes para su matrimonio en 2014, no tenían idea del futuro que enfrentarían. Apenas unos meses después de que se casaron, a Kate le diagnosticaron cáncer de ovario, una forma mortal que según la Sociedad Estadounidense del Cáncer lleva más vidas que cualquier otro cáncer reproductivo femenino.

Debido a que el tratamiento podría afectar la fertilidad de Kate, los médicos alentaron a los recién casados ​​a considerar la posibilidad de almacenar los embriones de Kate para que pudieran tener hijos algún día.

Lo que sucedió después, dice Kate, solo podría llamarse una bendición. En el mundo de la fertilización in vitro, o FIV, no es inusual que las parejas se sometan a numerosas rondas de procedimientos costosos y dolorosos para obtener un embrión viable, si es que sucede.

Sin embargo, para Kate y Jeremy, la primera y única ronda de FIV produjo cinco embriones excelentes.

Ella y Jeremy decidieron guardar sus preciados futuros bebés en un tanque de crioconservación a largo plazo en el mismo lugar donde se sometió a tratamiento: el Centro de Fertilidad de los Hospitales Universitarios de Cleveland.

Luego vino otra bendición. A pesar de ser “destripada como un pez” por la cirugía, Kate sobrevivió al cáncer de ovario, después de una recuperación larga y dolorosa. Pero, dice ella, su buena fortuna no duró. Otro año apenas había pasado cuando los síntomas reaparecieron; esta vez el diagnóstico fue cáncer uterino. Desesperada por evitar “más rasgaduras y desgarros en el útero”, y con sus cinco bendiciones de respaldo en mente, Kate optó por una histerectomía completa en mayo de 2017.

Para Kate, ahora de 33 años, y Jeremy, de 38, la montaña rusa todavía no había terminado. Durante el fin de semana del 3 de marzo, el tanque de crioconservación en los Hospitales Universitarios repentinamente falló.

La temperatura del nitrógeno líquido que mantiene los contenidos en niveles helados fluctúa inesperadamente, posiblemente dañando los huevos y embriones congelados en su interior.

“Esta era nuestra principal área de almacenamiento”, dijo Mike Ferrari, especialista senior en relaciones con los medios de University Hospitals. “Creemos que aproximadamente 2,100 óvulos y embriones se vieron afectados, pero no hemos verificado eso hasta la fecha. Afectó a unas 700 familias, pero esta es una situación en evolución y podría ser menos o más”.

“Me golpeó como una tonelada de ladrillos”, dijo Kate después de leer lo que ella llama la carta “estéril” del hospital. “Pero Jeremy lo tomó aún más duro. El resto del mundo lo ve como huevos y embriones, pero lo vemos como nuestros futuros hijos”.

Otra pareja, que tiene dos embriones almacenados en la misma unidad de crioconservación, se vio tambien afectada:

“De hecho, estaba muy enojado”, dijo Amber Ash, de 37 años. Ella y su esposo, Elliott, de 36 años. Habían usado un tercero para concebir a su hijo, Ethan, hace dos años y medio, y recientemente estaban considerando expandir su familia.

“Darnos cuenta repentinamente de que nuestra futura familia que estuvo allí la semana pasada se ha ido, en un momento”, dijo Amber. “Es solo conmoción e incredulidad”.

“Me hace detenerme y preguntar: ‘¿qué tipo de métodos de seguridad toman estas clínicas de fertilidad?’ “preguntó el esposo de Amber, Elliott. “Tal vez los protocolos y las prácticas deben revisarse para asegurar que estén protegidos”.

Una ‘extraña coincidencia’

La cuestión de la seguridad se hizo más urgente cuando llegó la noticia de que otra clínica de fertilidad, el Pacific Fertility Center en San Francisco, también tuvo un accidente con una de sus unidades de almacenamiento de embriones.

“Una sola pieza de equipo en nuestro laboratorio de crioalmacenamiento perdió nitrógeno líquido por un breve período de tiempo”, dijo el centro en un comunicado. “Tan pronto como se descubrió el problema, nuestros embriólogos más veteranos tomaron medidas inmediatas para transferir esos tejidos del equipo afectado a un nuevo equipo. Hemos traído expertos independientes y estamos llevando a cabo una investigación completa”.

Por extraño que parezca, parece que ambos incidentes sucedieron el mismo día: 4 de marzo.

“Es una extraña coincidencia”, dijo el Dr. Brian Levine de CCRM, una red nacional de centros de fertilidad que también congela óvulos y embriones. “Dos incidentes en el mismo día. Ambas clínicas son altamente acreditadas, y estoy seguro de que tenían políticas y procedimientos vigentes”.

“Lo sorprendente es que no ha sucedido antes”, dijo el Dr. Richard Chetkowski, un especialista en fertilidad en San Francisco que utiliza el Centro de Fertilidad del Pacífico para congelar algunos de los embriones de su cliente. “Hasta donde sé, es la primera vez que los embriones humanos se ven comprometidos por primera vez por la falla de los tanques de almacenamiento. Es sorprendente ver este riesgo en una etapa del proceso que consideramos libre de riesgos”.

Aunque no hay regulaciones oficiales que rijan la congelación de embriones, Levine dice que el estándar de oro para las clínicas es armar cada tanque con sensores independientes y sondas que envían alertas audibles, como un pitido, y alertas de texto y correo electrónico a un amplio grupo de destinatarios 24/7 si algo sale mal.

“Los sensores deben ser revisados”, dijo Levine. “Lo hacemos a diario, con otro conjunto de controles diferentes una vez a la semana. Las alarmas tienen respaldo de batería y todas están en teléfonos fijos, no celulares. Tenemos suficiente nitrógeno líquido para las últimas semanas. Es caro pero vale la pena para asegurarnos de estar preparados. ”

Destino desconocido

Katie Miller es una de las mujeres afectadas por el fracaso de la unidad de almacenamiento de Fertilidad del Pacífico. Ella le dijo a la afiliada de CNN San Francisco, KGO, que tiene dos hijos sanos de embriones congelados en la instalación y que estaba recibiendo tratamientos por un tercero cuando se supo la noticia.

“Es un verdadero shock, porque sabes que depositas tanta fe en el proceso”, dijo Miller. “Para algunas personas, esta es quizás su única oportunidad de tener hijos biológicos”.

Pacific Fertility no devolvió las llamadas para hacer comentarios, sino que se refirió a su declaración anterior: “La gran mayoría de los óvulos y embriones en el laboratorio no se vieron afectados y la instalación está operando de manera segura”.

“No le he dicho a ninguno de mis pacientes que sus embriones están dañados”, dijo Chetkowski. “No sabemos a qué nivel los embriones estuvieron expuestos a altas temperaturas y cuánto se descongelaron”.

Chetkowski explicó que si quedaba suficiente nitrógeno líquido en el tanque, el vapor de nitrógeno o el vapor podrían haber permanecido. Y aunque eso no es tan bueno como sumergirse en nitrógeno líquido a menos -196 grados centígrados, es posible que algún tejido siga siendo viable después de la transferencia a una nueva unidad de almacenamiento.

“Puede resultar que algunos sean más robustos y sobrevivan, y otros no”, dijo Chetkowski. “Y no hay forma de analizarlo. No se conoce el estado del embrión hasta que el paciente decide someterse a la fertilización in vitro y se descongela”.

Al igual que en Cleveland, el tanque contenía embriones nuevos y mucho más antiguos que podrían haber estado allí durante años.

Chetkowski tiene más esperanzas para los embriones congelados por un método llamado vitrificación, un proceso de congelación rápida que ha sido ampliamente aceptado en la última década. Antes de eso, dice, una técnica más lenta y “menos confiable” llamada equilibrio era el estándar de oro.

Lou Jones, el fundador y CEO de Biogenics, una empresa que fabrica equipos de advertencia para unidades de crioconservación, es más pesimista. Sostiene que los huevos congelados a través de la vitrificación “se romperán” cuando se vuelvan a poner en nitrógeno líquido.

“Si agrega más nitrógeno líquido, son tostadas”, dijo Jones. “He estado tratando de agitar esta bandera durante 10 años, diciéndoles que necesitan tanques separados para la vitrificación y el tejido procesado en equilibrio”.

Los tribunales decidirán

En Cleveland, las familias afectadas están comenzando a tomar medidas legales después de hablar con sus médicos en el University University Fertility Center.

“He hablado directamente con 20 pacientes diferentes, y se les ha dicho a todos que sus embriones no son viables”, dijo Tom Merriman, socio de Landskroner Grieco Merriman LLC, quien está atendiendo llamadas de familiares disgustados. “Recibí otros 15 correos electrónicos el lunes por la mañana y el teléfono ha estado sonando todo el día”.

Mike Ferrari, de University Hospitals, dice que el hospital no comentará sobre el litigio y envía preguntas sobre el estado actual de los embriones a la declaración del 8 de marzo del hospital, que dice:

“En este momento, todavía no sabemos la viabilidad de estos óvulos y embriones “

“Creemos que esto es mucho más catastrófico de lo que ha informado el hospital”, dijo Mark DiCello de la firma de abogados de Cleveland DiCello Levitt & Casey. “Las familias con las que hemos hablado y que han tenido reuniones con el hospital no se han ido con ningún sentido de esperanza, sino que hay una sensación de total devastación. Tememos que sea una pérdida total”.

DiCello, quien representa a Ashes, presentó una demanda colectiva contra el hospital el domingo. Merriman, quien representa a Plantses, dice que pronto presentará una demanda y espera ver más de otros abogados en Cleveland.

“Puedes buscar el estado de acción de clase, pero eso es algo que la corte dictamina”, dijo Merriman. “Acción de clase o no, todos estos casos van a terminar frente a un juez”.

Tanto Ashes como Plantses esperan que puedan usar sus demandas para hablar y abogar por el cambio.

“Nuestro objetivo es buscar prevención y mayor supervisión para que esto nunca vuelva a ocurrir”, dijo Amber Ash. “Para que otras familias no tengan que recibir noticias tan devastadoras”.