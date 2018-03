Celebra el “Día de Pi” comiendo pizza a muy buen precio

(NOTICIAS YA).- Cada 14 de marzo, matemáticos y científicos se unen para celebrar el Día de Pi. Hace 30 años, el físico Larry Shawn decidió celebrarlo un día como hoy ya que el mes de marzo que es equivalente a 3 junto con el día 14 hacen el número que representa el Pi, 3.14.

Es por eso que este año restaurantes se unen para anunciar sus productos con descuentos o precios de $3.14.

Aquí te dejamos las mejores promociones de todo Estados Unidos

Cici’s: decide bajar el precio de su buffet a $3.14 siempre y cuando compres uno a precio regular.

Blaze Pizza: Sus 245 sucursales te dejan crear tu propio pie por $3.14. Solo se permite uno por persona.

BJ’s Brewhouse & Restaurant: Las pizzas mini de un ingrediente estarán $3.14.

Giordano’s: Solo por internet ordena tu pizza a $3.14 con el código PIDAY314. No es válido en Las Vegas Strip y Navy Pier.

Bertucci’s: Toda la costa este podrá obtener la promoción “Pi para niños”. En la compra de $10.99, niños comen gratis.

Fired Pie: A partir de las 2 p.m. cualquier pizza de un ingrediente estará a $3.14 en la compra de un refresco.

Firenza Pizza: También en la compra de una bebida, obtén una pizza de 10 pulgadas y un ingrediente a $3.14.

Flippers Pizzeria: Los MyPie Cheese Pizzas están a $3.14 todo el miércoles.

Otras buenas promociones similares las encontraras en Hungry Howie’s, Il Vicino Wood Oven Pizza, Pagliacci Pizza, Papa Murphy’s, Patxi’s Pizza, Pi Pizzeria, Pie Five, Pieology, The Pizza Press, Rotolo’s Pizzeria, Urban Bricks, Villa Italian Kitchen y Your Pie.

Village Inn te ofrece $2 de descuento en la compra de cualquier pay. Mientras que Whole Foods Market tendrá $3.14 de descuento al llevar un pay.

Para los que preguntan por las ofertas de Pizza Hut, tienen una pizza grande de un ingrediente a $7.99 o dos medianas de dos ingredientes a $5.99. Únicamente pedidos por Internet.

Mientras que en Domino’s Pizza ofrecen un cupón en Internet para que compres una pizza y te lleves una igual o de menor precio completamente gratis.

