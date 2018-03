La condición con la que vivió Stephen Hawking por más de 5 décadas

(NOTICIAS YA).- La esclerosis lateral amiotrófica, más comúnmente conocida como ELA, es una enfermedad progresiva y neurodegenerativa. Afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal que hacen que los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo funcionen.

Esas células nerviosas pierden su capacidad de iniciar y controlar el movimiento muscular, lo que conduce a la parálisis y la muerte.

De acuerdo a CNN, las personas con esta afección pierden el control del movimiento muscular y, con el tiempo, pierden la capacidad de comer, hablar, caminar y, en última instancia, respirar.

Su sufridor más famoso fue el famoso físico Stephen Hawking, quien murió el miércoles a la edad de 76 años.

ALS también se llama enfermedad de Lou Gehrig, que lleva el nombre del famoso jugador de béisbol que se retiró en 1939 debido a la condición que es ligeramente más común en los hombres que en las mujeres.

Otros personajes notables son el actor David Niven, el miembro del Salón de la Fama de la NBA George Yardley y el músico de jazz Charles Mingus.

Poco se sabe sobre las causas de la enfermedad, y actualmente no hay cura.

Duración inusualmente larga

Hawking, diagnosticado con la condición en 1963, vivió con él por más de 50 años, un tiempo notablemente largo para una víctima de ALS.

La enfermedad lo dejó paralizado y completamente dependiente de los demás y / o tecnología para todo: bañarse, vestirse, comer, movilidad y habla. Pudo mover solo unos pocos dedos en una mano.

“Trato de llevar una vida lo más normal posible, y no pensar en mi condición, ni arrepentirme de las cosas que me impide hacer, que no son tantas”, escribió en su sitio web.

“He tenido la suerte de que mi condición ha progresado más lentamente de lo que suele ser el caso. Pero muestra que no se debe perder la esperanza”.

La vida de Hawking, incluida su batalla con ALS, se convirtió en una película biográfica de 2014, “The Theory of Everything”, protagonizada por Eddie Redmayne.

Desafío “Ice Bucket Challenge”

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) estiman que 20,000 a 30,000 personas tienen ELA en los Estados Unidos, con alrededor de 5,000 casos nuevos diagnosticados cada año. La gente generalmente descubre que la tienen entre los 55 y los 75 años de edad. En promedio, los pacientes viven de dos a cinco años después de que los síntomas se desarrollan.

Hay dos tipos de ALS, esporádica, que es más común y familiar. El último se hereda: los hijos de los pacientes tienen un 50% de posibilidades de heredar la afección y las personas con ELA familiar viven un promedio de uno o dos años después de que aparecen los síntomas.

Pero es mucho más raro que la ALS esporádica, que representa más del 90% de los casos.

La condición ganó prominencia generalizada en 2014, cuando Pete Frates, un ex jugador de béisbol en el Boston College que ha estado viviendo con ALS desde 2012, comenzó el Ice Bucket Challenge.

La sensación viral mejoró enormemente la conciencia de la afección y causó un gran aumento en las donaciones a la Asociación ALS.

“Nunca hemos visto algo como esto en la historia de la enfermedad”, dijo Barbara Newhouse, presidenta y directora general de The ALS Association, en un comunicado de prensa en ese momento.

Causa desconocida

Nadie sabe qué causa la enfermedad, y por razones aún no comprendidas, los veteranos militares tienen dos veces más probabilidades de ser diagnosticados con ELA que el público en general, según la Asociación ALS.

“Los científicos han estado estudiando muchos factores que podrían vincularse con ALS, como la herencia y las exposiciones ambientales”, dice el CDC.

“Otros científicos han estudiado la dieta o las lesiones. No se han encontrado causas para la mayoría de los casos de ELA. En el futuro, los científicos pueden encontrar que muchos factores en conjunto causan la ELA”.

Hasta el año pasado, solo había un medicamento aprobado por la FDA para ALS, que solo prolonga la supervivencia por varios meses, pero en mayo de 2017, la FDA aprobó el primer medicamento nuevo en más de 20 años para tratar la afección.