Médicos hallan una bolsa de aire en el cerebro de un hombre

(NOTICIAS YA).-Un hombre de 84 años se quejaba de la pérdida constante de equilibrio. Los médicos, al examinarlo, hallaron algo inesperado:

Tenía una bolsa de aire de unos 8,9 centímetros en el cerebro.

El paciente había sido enviado a la sala de emergencias por su médico de cabecera en Irlanda del Norte.

El anciano le había dicho a su médico que llevaba semanas con caídas recurrentes y tres días con debilidad en la pierna y el brazo izquierdos, según publicó sobre el caso la revista BMJ Case Reports. El paciente, no identificado en el informe, no tenía debilidad facial ni impedimentos visuales o del habla y no parecía confundido, según los autores.

“Lo que más me preocupaba de un anciano con una nueva debilidad en las extremidades y trastornos del equilibrio era algún tipo de accidente cerebrovascular”, dijo el doctor Finlay Brown, autor principal del informe y médico en Belfast.

Los médicos escanearon el cerebro para buscar cualquier signo de sangrado o daño cerebral causado por vasos sanguíneos bloqueados, de acuerdo con Brown.

Pero lo que encontraron fue mucho más extraño.

Esta resonancia muestra la cavidad con aire en el cerebro del paciente.

Tumor benigno pequeño

Una tomografía computarizada del cerebro del paciente mostró una gran bolsa de aire, también llamada neumatocele, en el lóbulo frontal derecho del paciente que tenía unos 8,9 centímetros de largo.

“Supimos inmediatamente que había algo muy anormal”, dijo Brown. “Inicialmente, pensamos que quizás el paciente no había revelado haber tenido previamente alguna forma de operación o una anomalía congénita, pero… confirmó que no lo había hecho”, agregó el médico.

La bolsa de aire estaba justo tras el seno frontal y sobre la placa cribosa, que separa la cavidad nasal de la cavidad craneal.

Cuando los neumatoceles están presentes en el cerebro, la condición a menudo se conoce como neumocefalia.

Comúnmente comprimen el lóbulo frontal, que juega un papel importante en el movimiento muscular voluntario, dijo el doctor Alan Cohen, profesor de neurocirugía pediátrica en el Hospital Johns Hopkins, que no participó en el caso.

Una resonancia magnética del cerebro del hombre también mostró un pequeño tumor óseo benigno, u osteoma, que se había formado en los senos paranasales del hombre y se estaba erosionando a través de la base del cráneo, causando que el aire se filtrara a la cavidad craneal, según el informe.

‘Botella de Coca-Cola invertida’

“Es como una botella de Coca-Cola invertida”, dijo Cohen. “A veces, puede haber una válvula de una vía, y entra aire y no puede salir”.

La presión de la cavidad de aire también puede haber causado un pequeño accidente cerebrovascular en el lóbulo frontal del paciente, lo que resulta en la debilidad del lado izquierdo y la inestabilidad que provocó su visita al hospital, según Brown.

“Después de discutir con los especialistas, se pensó que su pequeño accidente cerebrovascular probablemente era secundario al efecto comprimido que la bolsa de aire tenía en el suministro de sangre de su cerebro, lo que provocó falta de sangre y un accidente cerebrovascular posterior”, dijo Brown.

Según un estudio de 2015 en la revista Surgical Neurology International, el trauma es responsable de aproximadamente el 75% de los casos de neumocefalia. Los casos restantes son a menudo complicaciones de la neurocirugía; cirugía de oído, nariz y garganta; infecciones de los senos; o, como en este caso, tumores óseos.

El tratamiento para la neumocefalia depende de varios factores, particularmente los síntomas involucrados. Muchos casos de neumocefalia no tienen síntomas y, finalmente, el cuerpo los absorbe sin tratamiento, según Cohen.

En casos más graves, como los que causan presión arterial alta en el cerebro o problemas de conciencia, es posible que se requiera una cirugía de descompresión para aliviar la presión sobre el cerebro.

En este caso, el paciente recibió tratamiento quirúrgico de un equipo de neurocirujanos y cirujanos otorrinolaringólogos. El procedimiento habría implicado la extirpación quirúrgica temporal de una parte del hueso frontal del cráneo y la extirpación del tumor óseo para cerrar la fuga que estaba enviando aire al cerebro.

Tratamiento conservador

Sin embargo, debido a su edad y otros factores de salud, el paciente rechazó la cirugía y en su lugar eligió un tratamiento conservador que incluía medicamentos para prevenir un golpe secundario.

Cuando el paciente regresó para una visita de seguimiento de 12 semanas, se sintió mejor y ya no se quejaba de debilidad muscular del lado izquierdo, según el informe.

“Es muy poco probable que vuelva a ver los mismos hallazgos en otro paciente”, agregó Brown. “Pero sí alienta a los médicos a tener un umbral bajo para las imágenes, incluso cuando enfrentan síntomas de presentación muy comunes”.

Debido a la falta de estudios que evalúen el neumocefalia, el pronóstico exacto para el paciente sigue sin estar claro.