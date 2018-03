Copiloto acusa a piloto de drogarla y violarla en un viaje

(NOTICIAS YA).- Una copiloto, empleada de la aerolínea Alaska, demandó a esta compañía reclamando que el capitán aéreo la drogó y la violó durante un viaje laboral en junio del 2017.

Betty Pina, una expiloto de helicóptero militar quien estuvo en Afganistán, declaró a KIRO 7 que durante una estadía de noche en Minneapolis, entre sus vuelos, su piloto acompañante puso algo en su vino y ella se despertó en su cuarto.

“Yo me quedé como, ¿dónde estoy? e inmediatamente me senté y me di cuenta que mi brasier y mi camisa estaban puestas y me deslizaba de la cama. Estaba mojada y olía a vómito en las sábanas … me di cuenta de que no tenía mis pantalones y mi ropa interior”, dijo Pina.

Pina declaró que su abusador es aún un piloto de la aerolínea y ella quiere que lo despidan.

“Esta investigación está activa y no vamos a comentar… lo que podemos decir es que nos estamos tomando este asunto seriamente”, dijo una portavoz de la compañía, Ann Johnson. “La seguridad y el bienestar de nuestros empleados y clientes es nuestra prioridad… Está es nuestras reglas retener a un empleado durante este tipo de investigación”.

La demanda de Pina es una más del montón de historias negativas que lleva esta empresa en meses pasados, ya que en febrero, un piloto admitió volar bajo la influencia de sustancias tóxicas y en noviembre un pasajero hizo remarcas obscenas a una mujer durante un vuelo de Los Angeles a México.