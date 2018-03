¿Se retira Cameron Díaz de la actuación?

(NOTICIAS YA).- La actriz de raíces cubanas Cameron Díaz podría decirle adiós a las cámaras, pues una de sus coestrellas afirma que la rubia ya se ha retirado de la actuación.

De acuerdo con Page Six, Selma Blair, quien compartió créditos con Díaz en “The Sweetest Thing” de 2002, aseguró que su amiga ya tuvo suficiente.

“Comí con Cameron el otro día; estábamos recordando la película. A mí me hubiese gustado hacer una secuela pero Cameron ya se retiró de la actuación. No necesita hacer otras películas, ha tenido una vida genial. No sé qué se necesitaría para traerla de regreso. Está feliz”, dijo Blair a Metro News.

LEE: Crean piñata en imagen de Guillermo del Toro

Esto podría ser cierto si se considera que la actriz de 45 años no ha aparecido en ninguna película desde 2014, cuando estelarizó “Annie” y “Sex Tape”, ambas consideradas fracasos en taquilla.

VIDEO: Roba el Oscar a la mejor actriz y presume la noche de los premios

Sin embargo, todo parece ser una broma por parte de Selma Blair. La actriz que diera vida a Kris Jenner en “American Crime Story: The People vs O.J. Simpson” aclaró en Twitter la situación.

“Chicos, por favor, estaba bromeando en una entrevista. Cameron Diaz no se está retirando de nada. Y en más noticias de última hora: yo me retiro en este momento de ser la vocera de Cameron Diaz”, concluyó la villana de “Legalmente Rubia”.