5 formas para hacer que alguien se sienta amado, sin decírselo

(NOTICIAS YA).-Lo decimos antes de terminar una llamada telefónica. Lo escribimos en nuestros textos. Son las últimas palabras que hablamos antes de decir buenas noches. “I love you” es posiblemente la frase de tres palabras más popular en el mundo, hablada millones de veces todos los días.

Un “te amo” traduce la intimidad entre nosotros y los demás, pero la expresión es tan común que puede carecer del significado que se pretende.

El psicólogo Abraham Maslow creó una “jerarquía de necesidades” que clasifica lo que los humanos están motivados para lograr con el amor citado como una necesidad básica; después de la seguridad, la comida y el refugio, señaló CNN.

LEE: Joven muere de cáncer a semanas de haberse casado con su amor de escuela

La necesidad de amor de un ser humano tiene un peso dentro de nosotros que no siempre es una emoción. Puede ser una calidez general, un profundo sentido de pertenencia, una conexión subyacente o confirmación de adoración entre las personas.

¿Cómo llegamos a sentirnos amados?

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania descubrieron que sentirse amado no se trata solo de decir o escuchar “Te amo.”

Sentirse amado a menudo se transmite a través de pequeños gestos.

De acuerdo con un estudio reciente, las expresiones conductuales prevalecen sobre las verbales cuando se trata de transmitir ese sentimiento amoroso. “Es posible que las personas se sientan amadas en escenarios simples y cotidianos”, explicó la investigadora principal del estudio, Zita Oravecz. “No tiene que ser un gesto exagerado”.

Aquí hay formas fáciles y efectivas de comunicar un “te amo” sin palabras

Dale un regalo pequeño y personalizado

Los obsequios son lo suficientemente comunes como para que puedan convertirse en un intercambio tan genérico como el “te amo”, pero no si lo haces especialmente para tu pareja. El sentido del humor ayuda también.

La autora Sue Shapiro sugiere: “En lugar de flores o caramelos (que no hacen nada por mí), mi esposo me traerá una resma de papel y una botellita de Wite-Out. ¡Verdadero amor! Y siento que alguien realmente me conoce “.

MIRA EL VIDEO: Viudo encuentra de nuevo el amor en mujer idéntica a su esposa

Hacer la comida

Prepara el postre favorito de alguien “solo porque si” o dale una cena a un amigo ocupado.

Un estudio encontró evidencia de que ofrecer alimentos es visto como una forma de afecto y compartir alimentos es un indicador de amor.

Cocinar para los demás se puede ver como un acto enriquecedor y altruista que viene con el beneficio de una mayor felicidad, según un estudio.

Hacer comida como forma de expresar amor, explicó el experto en citas y autor James Michael Sama.

Abrazos

Ponte cómodo. Los investigadores reclutaron a casi 500 estadounidenses para responder un cuestionario con 60 interacciones comunes y explicar si esas actividades los hace sentirse queridos:

Además de aumentar los sentimientos amorosos, abrazar disminuye el estrés y aumenta la inmunidad, según un estudio.

Llama o escribe una nota sin motivo alguno

A menudo nos acercamos para desearle a alguien un feliz cumpleaños, organizar planes o pedir ayuda. Intenta contactar a alguien por simple gusto para preguntar cómo está. Hacerlo tiene el potencial de producir ternura. Más del 90% de los participantes de ese cuestionario coincidieron en que “alguien que los llama de la nada” los hace sentir amados.

LEE: Los rituales, una alternativa con la que algunos han encontrado el amor

Retirar una tarea de su lista de ‘cosas para hacer’

Aliviar la carga de alguien, incluso una menor, demuestra cuidado.

“Trate de identificar las pequeñas cosas que alguien hace por ti y calientan el corazón”, dijo Saeideh Heshmati, coautor del estudio de Penn State y un investigador postdoctoral allí.

“Una vez que encuentras esas pequeñas cosas, intenta saborearlas y preservar ese sentimiento. Como ya sabes, eres más propenso a percibirlas como amor”.