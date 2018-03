Apresúrate a usar tus tarjetas de regalo de Toys R Us

(NOTICIAS YA).-Con el anuncio del cierre de todas las sucursales de Toys R Us y Babies R Us, en los Estados Unidos, miles de personas se preguntan qué pasará con sus tarjetas de regalo y sus mesas de regalo en para sus bebés.

La trágica historia del cierre de la supertienda de juguetes, ha dejado unos cuantos corazones rotos, tanto de adultos como de niños, pero es importante actuar pronto para que no te quedes con tus tarjetas de regalo sin cobrar.

De acuerdo a USA Today, la compañía si bien no especificó cuándo cierra sus tiendas, sí dijo que las tarjetas de regalo serían válidas únicamente por 30 días más, a partir del 15 de marzo. Es decir, después de mediados de abril, las tarjetas solo tendrán el valor del plástico con las que fueron hechas.

Es importante que sepas que no es deber de la compañía respetar las tarjetas de regalo una vez que se declara en bancarrota y entra en proceso de liquidación, pero aparentemente Toys R Us consiguió un permiso de un juez para hacerlo.

Idealmente, las tarjetas podrían ser cambiadas por efectivo, pero aún no queda nada claro al respecto.

Además de ello, la compañía avisó que las mesas de regalo de Babies R Us seguirán funcionando a través de la tienda en línea, misma que mantendrán por un tiempo más en espera de que alguien guste comprar este activo de la empresa.

No obstante, no quedó claro si las tarjetas de regalo de Babies R Us podrán ser utilizadas en el sitio web después de los 30 días de gracia que otorgaron para usarlas en las tiendas.

Así que su cuentas con tarjetas de regalo de cualquiera de las dos tiendas, úsalas lo antes posible, no te vaya a pasar lo que a clientes de la tienda de libros Borders les pasó, después del cierre de la compañía, quienes tras años de demanda por hacer válidas sus tarjetas de regalo, perdieron y se quedaron con las manos vacías.