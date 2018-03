Bebé de Ciudad Juárez lucha por vivir y necesita ayuda

(NOTICIAS YA).- Un menor de tan solo 15 meses de edad lucha desesperadamente por salvar su vida y su madre pide la ayuda de nuestra comunidad.

El pequeño Said Jared nació con graves problemas congénitos y actualmente tiene tres síndromes que le complican su salud, problemas en el desarrollo de su cerebro, no puede ver y tiene una fistula en la tráquea que le impide comer como cualquier niño de su edad.

La madre pide ayuda para salvar su vida.

“Y pues lo único que yo siempre he querido es lo mejor para él y aquí estoy luchando día a día para que este bien dando todo de mi al igual que mi hijo ha dado todo de él para, para poder seguir aquí conmigo.”…”Porque yo no quiero que mi hijo se me muera, quiero tener a mi hijo muchos años y que pueda vivir, que pueda jugar, que pueda ir a la escuela que sea independiente”.

Si usted desea brindar su apoyo a este caso, puede hacerlo en la cuenta GoFundMe/SaidHelp o por la cuenta de las tiendas OXXO 4766-8410-2267-5196.

Luis Escalera nos presenta la historia: