Exnovia de beisbolista lamenta no haber denunciado tras brutal golpiza

(NOTICIAS YA).-Ayer salió a la luz el video en el que se ve cómo el jugador de béisbol, Danry Vásquez, le da una tremenda golpiza a su entonces novia, Fabiana Perez. A pesar que el hecho ocurrió en el 2016 y que los fiscales intentaron convencer a la víctima para que presentara cargos contra el venezolano, ella dijo que no.

Dos años después, Pérez explicó por qué no quiso demandar a su entonces novio cuando tuvo la oportunidad.

Ella fue entrevistada por un programa de la cadena Univision y dijo que al ver el video empezó a recordar cosas y entró en shock. Asegura que no sabe cómo ocurrió todo esto, no sabe por qué no hizo nada al respecto y por qué no reaccionó.

La venezolana le dijo vía telefónica a la periodista Carolina Sarassa que son circunstancias en las que uno no tiene conciencia, porque no esperas que la persona que supuestamente amas te puede hacer un daño como ese.

La periodista le siguió preguntando sobre el incidente e incluso trato de averiguar si ya había ocurrido antes, pero Pérez no quiso decir explícitamente si el pelotero le había golpeado en el pasado.

Una de las frases que resaltan de la entrevista y que debe de aplicar para todas la mujeres y los hombres es que la violencia no es amor.

La joven, también venezolana, dijo que no sabe si la actual esposa de Danry Vásquez sabe de este video y que no habla con él desde abril de 2017. Ella tuvo una relación de seis años con Vásquez y dijo que fue muy difícil salir de la misma. Cuando la reportera le pregunta si se arrepiente de no haber presentado cargos en contra de Vásquez cuando pudo, ella dijo que sí y que en su momento no lo hizo por temor.

Por su parte, Danry Vásquez fue entrevistado por un reportero Daniel Garrido de la cadena Telemundo y en dicha entrevista le pidió perdón a Dios y a todas las mujeres de lo que hizo. Él está recién casado con una mujer mexicana que conoció mientras jugaba para un equipo de Mexicali, Baja California, y ella apoya al cien por ciento a su esposo a pesar de ver el video.

Además, el venezolano dijo que en su momento él habló con Fabiana para pedirle perdón y ella aceptó las disculpas. Ahora él no sabe qué ocurrirá con su carrera, pero lo más seguro que jamás juegue con un equipo de la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos.