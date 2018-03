Faltan al menos 70 mil salvadoreños para que se reinscriban al TPS

(NOTICIAS YA).- Al menos 70 mil salvadoreños no han renovado su Permiso Temporal de Trabajo, TPS por sus siglas en inglés, informaron autoridades del consulado.

De acuerdo a estadísticas, es un estimado del 36% de personas que no ha renovado su permiso y tienen hasta el lunes 19 de marzo para poder hacerlo, “pero si se deja todo para última hora podría caer en retraso e incluso no lograr hacer su trámite y realmente no hay excusa”, dijeron funcionarios salvadoreños.

El periodista Rafael Sánchez Cruz visitó el consulado de Woodbridge en Virginia y de acuerdo a encargados es preocupante que muchos que sí necesitan su renovación no se hayan hecho presente a los consulados.

El solicitar la última reinscripción tras la cancelación del TPS salvadoreño da beneficios a los centroamericanos pues de aprobarse leyes que les ayuden a ajustar su estatus migratorio, podrían acceder a los beneficios, pero si no renuevan su documento, teniendo la oportunidad se cerrarían las puertas para siempre.

Autoridades consulares recomiendan a los salvadoreños realizar el tramite, ya que de esa manera continúan bajo un amparo migratorio que da protección ante una deportación.