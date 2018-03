Jennifer López cuenta su experiencia de acoso sexual

(NOTICIAS YA).- Jennifer López se convirtió esta semana en la más reciente famosa que comparte su experiencia como víctima de acoso sexual, movimiento apodado “#MeToo” (yo también).

De acuerdo con CNN, la intérprete de “Ni Tú Ni Yo” contó su historia en entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

La actriz y cantante ha apoyado el movimiento Time’s Up, que busca poner fin a la desigualdad de género en Hollywood y otras industrias, y que hasta el momento ha recaudado más de 21 millones de dólares en beneficio de sus causas.

LEE: Revela Salma Hayek que Harvey Weinstein la acosó y amenazó de muerte

“No he sido abusada como otras mujeres lo han sido. Pero, ¿me ha dicho un director que me quite la blusa y muestre mis senos? Sí. ¿Pero lo hice? No, no lo hice”, expresó la cantante de raíces boricuas.

A pesar de su firme negativa, la también actriz dijo sentirse aterrada cuando rechazó a su acosador.

“Recuerdo que mi corazón estaba latiendo (tan fuerte) como si se fuera a salir de mi pecho, y pensaba: ‘¿qué hice? ¡Este hombre me está contratando!’”, añadió.

LEE: Trump tacha de mentirosa a una de sus presuntas víctimas de abuso

López no especificó el nombre del agresor en cuestión, aunque indicó que se trata del director de una de sus primeras películas. Un representante de “J-Lo” confirmó la versión de su clienta a CNN.

Finalmente, la también productora reconoció que haberse negado a una persona en una posición de poder pudo haber tenido otro desenlace.