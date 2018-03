Retiran chupones marca “Dr. Brown’s Lovey” por peligro de asfixia

(NOTICIAS YA).-La popular marca de chupones y mordedoras para bebés, “Dr. Brown’s Lovey”, está retirando algunos de sus productos por peligro de asfixia, informó el US Consumer Product Safety Commission (CPSC) este jueves.

Aunque no se han reportado accidentes, la firma Handi-Craft ha recibido un total de 67 informes de fallas en el producto:

El broche se puede desprender de la cinta del chupón o chupete, lo que representa un riesgo de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro incluye los porta-chupones que se vendieron en ocho estilos: jirafa, cebra, tortuga, reno, rana, conejo de pascua, ciervo y conejo.

Los consumidores pueden confirmar los códigos de lote, incluidos en el retiro, impresos en la etiqueta adjunta del producto:

RICH0615; RICH0715; RICH0815; RICH1215; RICH0516; RICH0616; RICH0716; RICH1116; RICH1016; RICH0916; RICH1216; RICH0317; RICH0417; RICH0517; RICH0617; RICH0717; RICH0817; RICH0917.

Estos productos se vendieron en Bed Bath & Beyond, H-E-B Grocery, K-Mart, Target, Toys ‘R Us / Babies’ R Us, Wal-Mart y varias tiendas nationwade y en línea en Amazon.com, de agosto de 2015 a marzo de 2018 por alrededor de 10 dólares.

Si tienes estos productos en casa, debes retirarlos inmediatamente del alance de los niños y ponerte en contacto con Handi-Craft para obtener instrucciones adicionales, recibir un producto de reemplazo o mercancía comparable de igual o menor valor.