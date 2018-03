VIDEO: Niña se despierta y ve a una invasora en su cuarto

(NOTICIAS YA).-Las autoridades están buscando a una mujer que invadió una casa en la ciudad de Irvine y luego huyó cuando una de las personas que estaban dentro la empezó a perseguir. Lo que esta invasora no sabía es que los dueños de la casa, tienen una cámara de seguridad en la puerta y captó el momento en el que se ve tocando la puerta.

Ahora las autoridades ya tienen identificada a esta mujer y piden la ayuda de la comunidad para encontrarla lo antes posible.

El incidente ocurrió el 18 de enero alrededor de las 8:34 p.m. en la cuadra 14000 de Fir Street en la ciudad de Irvine. En el video se ve como la invasora toca el timbre en varias ocasiones antes de forzar su entrada.

La dueña de la casa, que no quiso revelar su identidad, dijo que cuando nadie abrió la puerta, la sospechosa forzó su entrada y fue directo al segundo piso al cuarto de su hijo que estaba dormida.

La niña era la única persona en la casa y como estaba dormida no se percató que alguien estaba tocando el timbre de la puerta. Cuando ella se despertó, vio a la intrusa en su cuarto y le preguntó ¿Quién eres?.

En ese momento, la mujer no dijo nada y se dio a la fuga, la niña la empezó a seguir pero no la pudo alcanzar. Luego de ver las imágenes que captaron las cámaras de seguridad, la familia le dijo a KTLA que la invasora había visitado la casa en Diciembre pero no saben si logró entrar en esa ocasión.

La familia dijo que no conoce a la mujer. Cualquier persona que tenga información sobre este caso llamar a la policía al 949-724-7189.