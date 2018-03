Cierre de Toys R Us dejará a 31 mil personas sin empleo

(NOTICIAS YA).- La noticia del cierre de Toys R Us podría evocar nostálgicos recuerdos de infancia para los compradores, pero para los 31 mil empleados estadounidenses de la cadena, lo que significa es que se quedan sin trabajo.

Muchos empleados contaron a CNN que el cierre les tomó por sorpresa, incluso cuando la cadena se había declarado en bancarrota el pasado septiembre, y cuando en enero dijo que podría cerrar cerca de 200 tiendas.

“Cuando anunciaron que cerrarían 182 tiendas y la mía no estaba en la lista, pensé que todo estaba bien”, dijo una empleada de Florida a CNN.

Los despidos masivos generalmente se suavizan con un paquete de indemnización por despido, pero los empleados de Toys R Us no recibirán ninguno debido a las leyes de bancarrota. Recibirán beneficios tales como seguro de salud y pagos, según los planes de 401(k) de la compañía.

A los trabajadores les prometieron una paga de 60 días, que es lo requerido según la ley federal, y la recibirán incluso si no trabajan los dos meses completos. Pero algunos trabajadores seguirán trabajando para cerrar todas las operaciones.

Unas mil personas trabajan en la sede de la empresa en Wayne, Nueva Jersey, según el documento de bancarrota, y unas 30 mil lo hacen en las 791 tiendas que quedan en Estados Unidos.

Los minoristas tradicionales están contra las cuerdas, con un récord de 7 mil tiendas cerradas el año pasado, según Coresight Research. Eso es más del triple del número de cierres en 2016. El empleo en el sector minorista sufrió una disminución neta de 29 mil 300 empleos el año pasado, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Al menos los empleados de Toys R Us buscarán trabajo en un buen mercado laboral. La tasa de desempleo está en el 4.1%, la menor cifra en 17 años. Precisamente porque es tan baja, muchos minoristas están desesperados por encontrar trabajadores.

Pero incluso con tantas tiendas cerrándose, es difícil para los minoristas encontrar empleados. La razón: algunos se han movido para encontrar trabajos en otras industrias.

Toys R Us también tuvo dificultades para encontrar a los empleados que necesitaba, al menos en parte porque sus sueldos eran cercanos al salario mínimo. Otras cadenas como Walmart, Costco y T.J. Maxx han anunciado grandes alzas salariales para atraer y mantener buenos empleados.

“Ahora mismo estamos viendo un mercado de empleo muy competitivo en el ámbito de los minoristas, y esto no tiene precedentes”, dijo Portell. “Tienes a empleados eligiendo entre empleadores. Toys R Us no tenía la habilidad financiera para ofrecer esa clase de ofertas competitivas”.

