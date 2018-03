¿Qué se hizo? Exvocalista de La Oreja de Van Gogh tiene nuevo rostro

(NOTICIAS YA).-La exvocalista de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, volvió el pasado jueves a los escenarios después de dos años de silencio musical, pero nadie habla de su nuevo sencillo, todos hablan de su nuevo rostro.

Y es que la cantante vasca parece haber pasado por una cita con el bisturí, pero de la mano de un cirujano muy molesto, a juzgar por la opinión de cientos de internautas, quienes siguen boquiabiertos con la transformación de la Montero.

La noche del jueves, reporta El País, durante la entrega de premios Cadena Dial, la cantante de 41 años hizo su aparición con su nuevo rostro, lo cual provocó una sorpresa masiva en redes.

La respuesta del público fue clara, pero no todos prestan atención al sencillo de la cantante, “Nacidos para creer”, en donde precisamente habla del poco interés que presta a las críticas en su imagen.

“Hay quien encuentra raro que a los 40 / No esté casada / Pocos me han desnudado / Muchos me hacen la cama / Otros juran que bebo y que en persona/ No valgo nada/ Que hace dos o tres tallas / Que no entro en mis vaqueros / Y a veces me dan ganas de volverme y decir / Si tú no sabes nada de mí”