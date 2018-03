Subió a tomarse una foto colgada sobre una viga y se puso en riesgo

(NOTICIAS YA).- Quería tomarse una fotografía colgada de una viga y no dimensionó que sus brazos no le darían la fuerza suficiente para regresar al suelo y ponerse a salvo. La pequeña se encontraba en el octavo piso de un edificio de Barcelona en donde estaba colgada mientras su amigo le tomaba una fotografía, luego de lograr la hazaña, la niña regresó al techo del edificio pero sus brazos ya no resistieron mover su peso.

Durante la tensión del momento, algunos testigos llamaron al 112 para alertar a la policía y a paramédicos para atender el incidente en el distrito de Eixample de Catalunya en España.

La niña de 14 años logró moverse y desplazarse hasta la cornisa del techo y permanecer ahí con el apoyo de los pies en espera de que los oficiales de la Guardia Urbana la ayudaran en lo que ella cuidó no perder el equilibrio.