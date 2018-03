Adolescente arrestado por robar auto afuera de iglesia en Wichita

(NOTICIAS YA).- Autoridades arrestaron a un adolescente de 16 años, por asaltar a un hombre y robarle su auto afuera de una iglesia de Wichita.

VIDEO: Perro recibe cuatro disparos protegiendo a su dueño en un robo

Los oficiales respondieron a un reporte de robo de auto alrededor de las 10 p.m. del lunes, en la iglesia Our Lady of Perpetual Help ubicada en el 2351 North Market.

La víctima, un hombre de 43 años, dijo que un hombre armado se le acercó mientras se subía a su vehículo y le exigió las llaves y sus pertenencias.

El sujeto huyó con la cartera de la víctima y su auto, un Suzuki 2010 SX4.

VIDEO: Familia sufre violento asalto en su casa por un televisor

Unos 15 minutos después, los agentes localizaron el vehículo cerca de las calles 13 y Main, y arrestaron al adolescente sin ningún incidente.

El joven fue registrado con cargos de robo agravado y fugitivo activo. No se reportaron heridos durante el incidente.