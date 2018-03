Graban a “limpia vidrios” extorsionando a conductor en Puente

(NOTICIAS YA).- Surge otro video viral que llega desde los Puentes Internacionales que dividen Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

En esta ocasión, una pareja graba a por lo menos dos “limpia vidrios” en el puente Córdova-Américas exigiendo que les den 20 dólares “por dejarlos pasar”.

Mientras le dicen, “reconoce el favor de uno”, el conductor le menciona, “pues sí pero me hubieras dicho desde un principio, sabes que te voy a cobrar 20 bolas y ahí me quedo, no me dijiste nada”.

En su defensa los franeleros le mencionan que no le están cobrando “150 ó 200 dólares”. Además alegan que el cambio lo va ayudar cuando baje ya que las líneas se abren y pasaría más rápido.

Durante la extorsión, se percatan que la mujer los está grabando. Mientras uno dice que no importa, el otro molesto agrega, “si nos está grabando señora es peor, le voy a grabar a usted sus placas y la vamos a catalogar ¿quiere eso?”.

El video apareció en la página “Reporte de Puentes” en donde también publicaron la foto de limpia vidrios acosando a un conductor. En los comentarios se llegó a la conclusión de que se trata del mismo incidente.

Mientras que otra persona publicó el siguiente acontecimiento.

