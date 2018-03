Tiroteo en el noreste de El Paso deja saldo de un muerto

(NOTICIAS YA).- Alrededor de la 1 de la madrugada, varios vecinos cercanos a la cuadra 12400 de la calle Desert View escucharon diferentes descargas de un arma de fuego.

“Cuando oí que estaban se oía la balacera y todo pero entonces yo no quise asomarme ni ver nada”, comentó Carlos Segura, residente del noreste de El Paso.

“Se oyó como un trueno, y dije se oyó como un balazo pero a veces había balazos pues tienen el range ahí enseguida y pues no pensé en nada y al ratito que se ven luces”, comentó Benjamín Bustos, residente del noreste de El Paso.

Sin darse cuenta que esos tiroteos le habían costado la vida a una persona.

Se trata de un hombre no identificado que fue encontrado sin vida, según el vocero de la policía de El Paso Darrel Patry.

A partir de eso, una extensa investigación se llevó a cabo para dar con el responsable, sin embargo hasta el momento se desconoce si se ha hecho algún arresto.

“Aquí está bien tranquilo nunca he sabido nada es bien tranquilo, desde que he estado aquí nada, me sentía muy seguro”, comentó un vecino del área.

Fueron doce horas las que agentes de la policía se mantuvieron recabando información en el área. El cuerpo fue retirado de la escena del crimen a las 11 de la mañana.

La policía continúo con su investigación en el lugar de los hechos aproximadamente hasta la 1 de la tarde.

Información de Edgar Ramírez.