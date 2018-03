VIDEO: Agencia ayuda a hispano a pagar su fianza y luego lo detienen

(NOTICIAS YA).- “Puedes estar seguro en el estatus santuario de California y San Diego, pero nunca estarás seguro en “Watkins Bail Bonds“. Si no tienes papeles, vas a ser entregado”, fue lo que comentó un hombre en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

El video en vivo fue publicado por Ryan McAdams, quien había sido invitado por un amigo y empleado de la agencia de fianzas, generando indignación en la comunidad hispana por el trato y “humillación” que recibió el hombre

McAdams declaró a un medio local que estaba con un amigo y empleado de la empresa el domingo cuando lo llamaron para recoger a un cliente a quien habían otorgado un préstamo para salir bajo fianza por un cargo de conducir bajo la influencia.

Presuntamente la empresa solicitó el servicio de caza recompensas para detener al hombre una vez que su novia llamó a la agencia para declarar que ya no pagaría la fianza y que el hombre tampoco intensión de pagarla o presentarse en corte.

En la publicación en vivo publicada en Facebook, McAdams escribe “No papers… No bueno!!!”, señalando que la compañía no se sabía sobre su ciudadanía antes de otorgar el préstamo.

Argumentó que el hombre planeaba dirigirse hacia el sur de la frontera para evitar ser puesto bajo custodia y dejando una cuenta de 5 mil dólares en fianza.

El video inicia con el hombre ya esposado y siendo llevado en un vehículo de la compañía a un área frecuentada por agentes de ICE para entregarlo.

El sitio web de la compañía, declara en su página de inicio: “Sin importar el crimen, o sin importar la situación, si hay una cantidad de fianza impuesta para tu amado, nosotros podemos pagarla por ti. No los juzgamos. Dejamos a la corte hacer eso“.

El resumen de sus servicios también agrega que “ser acusado de un crimen, no tiene que ser vergonzoso. Nuestro servicio de pago de fianzas puede hacerlo tan rápido y silencioso como sea posible”.

Lo anterior no parece ser congruente, pues en un momento del video incluso se puede escuchar a uno de los empleados comentar

“Tienes que hablar con el Sr. Trump, el es mi jefe”

Activistas han señalado, que lejos de si el protocolo fue el correcto para detenerlo o si tenían los elementos para hacerlo, el video es evidencia de la humillación y burla social por la que pasó este hispano.

La ley establece que cualquier persona que no haya pagado su fianza o presentado en corte, puede ser sujeto a un arresto. Sin embargo, no hay indicación alguna de que el hombre quisiera intentar escapar al sur de la frontera o no presentarse en corte.

El hombre fue llevado a la Cárcel Central del Condado de San Diego y puesto en libertad más tarde al adquirir un préstamo de fianza con otra agencia.

A pesar de las declaraciones del hombre que publicó el video, el indocumentado no fue presentado a autoridades de inmigración.