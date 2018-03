VIDEO: Golpeada y lesionada, Escort delató a su asesino en México

(NOTICIAS YA).- Fueron reveleados los videos en los que la escort Keni Finol delató a su asesino, pues en el video narra su situación en la que el agresor la había dejado gravemente herida al golpearla con un machete y someterla con un arma de fuego. Kenni fue asesinada en la Ciudad de México el pasado 25 de febrero y fue encontrada amordazada, cubierta con una bolsa de plástico y con señas de tortura en Ecatepec.

En los videos que la policía analizó se revela que el agresor es un narcomenudista de La Unión de Tepito, Brayan Mauricio González “El Pozole”. Fue en abril cuando el hombre ya la había amenazado y golpeado y ella se atrevió a compartir su situación.

“Ayer ese hombre me dio mantequilla por un servicio y fui y era él. Casi me mata, me agarró a machetazos. Tengo 5 puntos en la cabeza, mira. Mira todos los boliche. Marica me metió la pistola que no puedo abrir y me partió todo atrás, al último como que le entró Dios y me dejó irme y casi me mata. Me dio cuatro machetazos”, dice Kenni en su video de la golpiza que recibió en octubre de 2017.

Kenni nació en Maracaibo, Venezuela, migró a México en 2015 cuando empezó a trabajar para la página zonadivas en donde posó desnuda para ofrecer sus servicios como dama de compañía con una tarifa de 100 a 250 dólares por hora. Aunque ella escapó de Venezuela por la pobreza y la delincuencia, terminó relacionándose con un integrante de una banda criminal.

“Me dijo que va a agarrar como 10 puntos de la cabeza porque tengo una abertura muy grande y el brazo lo tengo fracturado. Esta, la última la tengo muy profunda, me va a tomar… sólo estoy esperando que se me quite un poco lo desinflamado de la cara y ya mañana me movilizo porque no me puedo levantar de la cama. No me he levantado, no he comido nada, no he orinado nada, nada. En la boca, la pistola, no sé si me la ven, tengo un hueco en la garganta horrible”, explicó.