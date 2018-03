Ir a Cancún no será igual, ahora hay nuevas reglas

(NOTICIAS YA).-Hablar de Cancún es hablar de un paraíso. Las playas, el clima, el ambiente, la gente, los lugares y los precios asequibles pueden ser una de muchas razones por la que mucha gente elige este sitio como el destino perfecto para ir de vacaciones.

Hace poco más de 40 años éste lugar era completamente virgen y el gobierno mexicano planeó una atracción turística.

Muchas personas lo visitan con frecuencia pero para este 2018 todo cambiará. El gobierno y policía de ese municipio han establecido un código de conducta que las personas deberán acatar, especialmente los jóvenes vacacionistas llamados ‘Spring Breakers’.

Autoridades municipales y del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) entregaron estos códigos a los jóvenes que llegaron el miércoles a Quintana Roo.

Entre las prohibiciones y recomendaciones entregadas están no ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, no conducir en estado de ebriedad, evitar mostrar tu cuerpo desnudo, conducirse con respeto a las autoridades, no provocar daños a la propiedad privada, contar siempre con su documentación a la mano, así como proporcionarles los números de emergencias.

Para este periodo vacacional, se repartirán 20 mil códigos de conducta a los jóvenes, principalmente en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde ingresan la mayor cantidad de turistas.

Los funcionarios municipales dijeron que se está viviendo una temporada exitosa en Cancún. Actualmente se estima que más de 10 mil jóvenes estadounidenses ya están disfrutando de Cancún y se espera que 10 mil más arriben durante estas dos últimas semanas del presente mes de marzo. El resto lo hará en los primeros 15 días de abril.