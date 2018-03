AMENAZAS A ESCUELAS DE SPRINGFIELD

(NOTICIAS YA).- Cunde el pánico en Springfield. En lo que va de la semana, las autoridades han recibido cuatro amenazas contra escuelas en tan solo cuatro días, amenazas que según oficiales, son bastante serias.

“Durante esta semana ha habido por lo menos cuatro arrestos y seis incidentes serios, los cuales han sido investigados,” dijo Magda Colón, enlace comunitario del departamento de policía de Springfield.

Estas formas de intimidación han sido ocasionadas por estudiantes de diferentes escuelas del distrito a través de las redes sociales.

“Todas estas amenazas se están tomando en serio. Aquellas que son significantes, se están investigando más,” dijo Colón.

La comunidad de Springfield dice que la mejor forma de prevenir estas amenazas en el hogar.

“Esto afecta grandemente al mismo estudiante y nosotros estamos enviando un mensaje muy firme a los padres que son muy claves en esto. Tenemos que estar mirando el facebook de nuestros niños y velar y vigilar lo que ellos están poniendo porque hay una modalidad,” dijo Roberto Sierra, pastor del área.

De acuerdo a una residente, algunos estudiantes están tomando las amenazas como un juego.

“Eso no es algo que tú puedes jugar con eso, porque como dijeron, en la escuela de mi hermanita pasó esto. Eso no es un juego, eso no es un relajo, esto no es una moda, esto no es un challenge. Nosotros no estamos jugando con que cuantas manzanas me puedo comer, no, esto es jugar con la vida de un ser humano,” dijo Cintia Caballero, residente de Springfield.

Las autoridades dicen que no se quedarán con los brazos cruzados y que seguirán tomando medidas hasta llegar a la raíz del problema.