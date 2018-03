Al ritmo de Scooby Doo Papa le gritan “Jesús baila” y se niega  

(NOTICIAS YA).- El video viral del momento se lo lleva un estudiante de nombre Jesús quien decide no participar en el bailable escolar.

Desde una escuela en México, se preparan para bailar la canción Scooby Doo Papa. En cuanto empieza, los estudiantes se mueven muy coordinados. Sin embargo, sobresale un estudiante quien decide no moverse.

Mientras lo graban, se escucha que le gritan “Jesús, baila. No mames… Es el único que no está bailando”. Ante la petición de la mujer que le grita que baile, Jesús solo mueve la cabeza expresando su incomodidad y afirmando que no va a bailar.

Mientras sus compañeros continúan con los pasos que practicaron llega el momento de hacer una línea y moverse en grupo. Jesús decide seguir la formación que suponemos les puso la maestra, pero, sin mover las caderas.

El video se ha compartido miles de veces y lleva más de 35 millones de reproducciones. Quienes odian esta canción mencionan “que aún hay esperanza”.

