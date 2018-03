Dominicanos en New Britain pierden su hogar tras incendio

(NOTICIAS YA).- Una familia Dominicana que reside en New Britain perdió su hogar tras un poderoso incendio. Estos individuos, destrozados por los hechos, no quisieron conceder entrevistas. Sin embargo, dicen que salvaron lo más importante, sus vidas. Aunque los bomberos llegaron a tiempo, comentan que el fuego estaba más avanzado de lo que pensaban.

“Teníamos un fuego pesado que salía del primer piso con una extensión rápida, en el lado b, que sería el lado sur del edificio. Era un área de porche, en esos porches había tanques de propano que contribuyeron a la propagación del fuego,” dijo Thomas Leahey, jefe adjunto de los bomberos de New Britain.

El incendio le causó pánico a una mujer, ya que su hija vive en una casa muy cercana a la vivienda de los hechos.

“Me asusté porque mis nietos viven al lado, y empecé a llamar, nadie me contestó, so cuando mi hija me pudo hablar me dijo nos están sacando de la casa pero no me dijo que estaban bien. Ella me dijo no puedo hablar nos están sacando, yo me asuste creyendo que eran ellos,” dijo Edna Jiménez, residente del área.

Otro vecino también vivió momentos de angustia.

“Yo oí unos gritos como a las 6:15 a.m.- 6:16a.m, gritos, y después oí, y no le preste atención. Después oí más gritos, y ruido y mire por la ventana y vi las llamas. Llamé a mi hermana para estar alerta por si acaso se regaba, porque se vio de momento las flamas eran bien amarillas, bien altas,” dijo Orlando Díaz residente, del área.

Un residente tiene un sentimiento agridulce. Por una parte asegura sentirse mal por sus vecinos, pero que por otra está feliz de que el incendio no haya cobrado vidas.

“Bueno, lamentable por la familia que tienen esta perdida, lo bueno es que nadie sufrió daños, lo personal usted lo puede recuperar, y nuestra oración que ellos puedan echar hacia delante,” dijo José rodríguez, residente del área.

Después de que las llamas estaban apagadas parte de la casa se incendió nuevamente, lo que ha hecho que el proceso sea más largo para los bomberos.