FOTO: Choca con pared en medio de examen de conducción

(NOTICIAS YA).- Un adolescente de Minnesota estaba realizando un examen de conducción cuando se estrelló justo en el edificio donde está su escuela de manejo, y aparte de reprobar mandó a su instructor al hospital.

La Policía de Minnesota informó que el joven conductor de 17 años estaba en pleno examen cuando cometió un error catastrófico al cambiar a drive en lugar de poner la palanca en reversa.

“Esto provocó que el vehículo se tambaleara hacia delante cuando aceleró, haciendo que avanzara y pasara sobre la acera, golpeando el edificio que albergaba la oficina de la estación de exámenes”, dijo la policía.

El joven no resultó herido, pero su instructor, de 60 años, tuvo que ser trasladado a un hospital, en donde se recupera de heridas que no ponen en peligro su vida, según detalla el New York Post.

Las autoridades destacaron que no se presentaran cargos en contra del adolescente, aunque si hubo daños significativos en el local afectado.

El vehículo atravesó la pared y una imagen muestra como quedó la parte delantera incrustada, mientras decenas de ladrillos quedaron fuera de lugar.

LEE: Serán más estrictos exámenes de manejo para conductores jóvenes tejanos

Además de la reparación de daños, probablemente el joven necesitará más práctica antes de su próximo examen.