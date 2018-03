Toma de rehenes en supermecado de Francia deja un muerto

(NOTICIAS YA).- La policía de la ciudad sureña francesa de Trebes está respondiendo a una situación de seguridad, dijo el viernes el Ministerio del Interior.

Según reportes de afiliadas de CNN se trataría de una toma de rehenes en un supermercado.

Habrían 8 personas dentro del supermercado.

Al menos una persona ha muerto en la situación de rehenes, según un diario local.

Según medio franceses, funcionarios dijeron que la mayoría, si no todos los civiles que habían quedado atrapados dentro de la tienda, estaban fuera de peligro. Se dijo que el pistolero estaba dentro de la tienda, posiblemente junto con un oficial de policía.

El primer ministro Edouard Philippe dijo que la información disponible sugería que “parece ser un acto terrorista”.

El oficial que recibió un disparo no habría resultado herido de gravedad, pero un oficial del sindicato de la policía francesa dijo a The Associated Press que el secuestrador había matado al menos a una persona dentro del supermercado y hasta el momento hay informes de al menos dos cuerpos inmóviles dentro de la tienda.

BFMTV dijo, según un testigo, que el sospechoso de tomar los rehenes se declaró a sí mismo como, “un soldado del Estado Islámico”, y el alcalde de Trebes le dijo a otro canal que el sospechoso había entrado en la tienda gritando: “Allahu Akbar, (Dios es el mejor) mataré a todos “.

El ministro del Interior de Francia Gerar Collomb se dirige a la zona.

Esta es una noticia en desarrollo.

**Con información de CNN.