“Bruce Willis” argentino causa revuelo en centro comercial

Happy Birthday Bruce🎈🎈🎉 #brucewillis #bruce @scoutlaruewillis #diehard #happybirthday #hollywood #losangeles #nyc #cine #bruce @brucewillis_fans @brucewillisbw @mcclanewillis @deathwishmovie #lookalikes

A post shared by Bruce Willis 🔹 (@dobledebruce) on Mar 19, 2018 at 11:02am PDT