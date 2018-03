Denuncia: Desde helicóptero de la Marina acribillan a familia

(NOTICIAS YA).- Se reportan varios enfrentamientos entre la Marina y grupos criminales. En uno de ellos, lamentablemente acribillan a una familia por error.

Fuentes extraoficiales indican que una familia que circulaba por la carretera Piedras Negras, Coahuila, rumbo a su casa en la colonia Nuevo Progreso fueron atacados a balazos por un helicóptero de la Marina. Las víctimas son una mujer y sus dos hijas de tres y cinco años, mientras que el padre y una prima de las menores resultaron heridos.

De acuerdo al comunicado de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas se llevaron a cabo tres enfrentamientos con grupos criminales este domingo. En ninguno hacen mención de la familia afectada.

Sin embargo, El País, diario español con corresponsales en México y con sede en Madrid dio a conocer los detalles que dio un familiar de las víctimas. Los afectados fueron identificados como Nellely “N”, de 28 años, y sus hijas Shelsea y Kenia de cinco y tres años mientras que el padre de las niñas asesinadas es Efraín “N”, de 25 años. Todo indica que la prima de las menores habló a su madre para decirle lo que estaba pasando.

“Me llamó cuando sucedió todo, aproximadamente a la una de la mañana. Yo llegué de volada -muy rápido- y la niña me gritaba: ‘ayúdame mamita, me estoy desangrando, no me quiero morir. Mi tía se está muriendo’. Antes de que llegara al lugar, una de sus primas, Kenia, de tres años, murió, igual que su tía.

En el diario El País, agregaron que “comenzó el helicóptero a aventar granadas. La primera no les hizo nada, pero siguieron aventándoles desde arriba y empezaron a balacearlos’. Según su versión, desde el helicóptero les habrían confundido con sicarios. Detenido el carro, los marinos se han acercado, se han dado cuenta de que se trataba de una familia y uno habría ordenado a los demás que les ‘mandaran una ambulancia’. De momento no han trascendido testimonios de otros testigos que corroboren lo anterior”.

En estos mismos enfrentamientos en Tamaulipas, circula otra fotografía donde muestran a un policía protegiendo a un menor. Este otro ataque ocurrió en la colonia Condado del Norte.

