Arrestan a estudiante por alertas falsas de tiroteo en redes sociales

(NOTICIAS YA).- Un estudiante del South Texas Colege fue arrestado por la policía en McAllen al producir y difundir rumores de tiroteo en la escuela provocando un terrorismo psicológico entre la comunidad estudiantil. El jefe policíaco Paul Varville dio crédito al FBI de dar seguimiento a la alerta que el estudiante hizo en redes sociales publicando “tiroteo en la escuela” (shoot up the chollege). El joven declaró que solo fue una broma pero la policía no dejará pasar la alerta y psicosis que provocó en la comunidad estudiantil en Texas.

“La seguridad de los estudiantes y trabajadores de la escuela es la prioridad” comentó el jefe policíaco Varville.

El joven estudiante será investigado y la escuela determinará las sanciones internas contra el joven que estará suspendido mientras terminan las investigaciones policíacas.

South Texas College siempre alienta a los estudiantes y al personal a permanecer alertas e informar sobre cualquier actividad sospechosa al 956-872-2589 o al 956-872-4444.