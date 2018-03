FOTO: Contrajo terrible infección después de un pedicure profesional

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Arkansas contrajo una terrible infección en el dedo del pie, luego de visitar un salón de manicura y pedicure, informó el portal de noticias 5 News.

Whitley Roberts, visitó el salón de uñas “Nail Design” y asegura que el técnico de uñas dejó caer las herramientas al piso sin volver a lavarlas, aunque en ese momento no resultara tan significativo.

“No quiero que nadie más atraviese el dolor que he sufrido”, dijo.

Roberts dijo que el enrojecimiento e hinchazón en la uña de su pie siguieron empeorando y acudió al médico, donde fue diagnosticada con una infección bacteriana.

“Realmente no pensé nada”, dijo. “No pensé que obtendría una infección por eso”, lamentó.

El pasado jueves, Whitley publicó su historia en Facebook y fue compartida cientos de veces:

“Nunca hemos tenido personas que tengan ese tipo de infección de nosotros”, dijo el gerente Viet Dang.

Por su parte, el Dang dijo que el salón quiere arreglar las cosas, incluso despidió al técnico que le hizo pedicure a Roberts.

“Aunque no sabemos si la infección surgió aquí, nos hemos ofrecido a pagar sus facturas médicas”, aseguró el gerente.

Según un informe del Departamento de Salud de Arkansas 2016, esta no es la primera vez que Nail Design se ve envuelta en líos, pues recibió una multa de $ 100 por infracciones. En una inspección encontraron que los suministros que no se pueden desinfectar no se desecharon después del uso, que los artículos desinfectados y contaminados no estaban separados.

“Recibí varios mensajes directos a través de Facebook y en mi publicación”, dijo Roberts. “He leído los mensajes y le ha sucedido a varias personas de este salón en particular”.

Roberts dijo presentó una queja ante el Departamento de Salud de Arkansas este lunes y desmintió haber recibido la oferta del salón para pagar sus gastos médicos.

Por otra parte, los dermatólogos recomiendan hacer investigación del lugar elegido para el cuidado profesional de tus uñas.

“El boca a boca es muy importante cuando se trata de salones de uñas”, dijo la Dra. Sandy Johnson, de Johnson Dermatology. “Quieres ir con alguien que tiene una buena reputación, no ha tenido ninguna cita en contra de ellos y es conocido por tener seguridad a largo plazo”.