Retiran comida para perro Darwin’s contaminada con bacterias peligrosas

(NOTICIAS YA).-La compañía Darwin’s Natural Pet Products, retira nuevamente sus alimentos para perros porque las pruebas para Salmonella y E. coli resultaron positivas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos. (FDA)

Manipular los alimentos contaminados afecta mucho más de lo que se piensa pues, además de los propios perros; las personas, las superficies, los artículos en los hogares, tiendas y oficinas de veterinarios pueden contaminarse también.

Debido a quejas anteriores de enfermedad e incluso de muertes de mascotas alimentadas con Darwin’s Natural Selections o Darwin’s ZooLogics products la FDA inició una investigación.

Citando al sitio web Food Safety News, el retiro de este lunes incluye cuatro lotes potencialmente contaminados con Salmonella:

• Natural Selections Chicken with Organic Vegetables Meals for Dogs, eso neto. De 2 lb, lote # 43887, fecha de fabricación 1/30/2018

• Natural Selections Duck with Organic Vegetables Meals for Dogs, peso neto. 2 lb, lote n.º 44147, fecha de fabricación 2/5/2018

• ZooLogics Chicken Meals with Organic Vegetables for Dogs, peso neto. 2 lb, lote # 44037, fecha de fabricación 2/7/2018

• ZooLogics Turkey with Organic Vegetables Meals for Dogs, peso neto. 2 lb, lote n.º 44127, fecha de fabricación 2/4/2018

Además, el producto ZooLogics Turkey también dio positivo para E. coli O128.

Este es el quinto de una serie de retiros iniciados por la compañía desde octubre de 2016.

Si bien se sabe que E. coli O128 no causa enfermedades en perros o gatos; Sin embargo, los animales de compañía pueden convertirse en portadores del patógeno y transferirlo a los humanos, según la FDA.

Si compraste este alimento contaminado para mascotas, esto es lo que necesitas saber:

• Debes desechar el producto alimenticio para mascotas.

• Debes limpiar el refrigerador y desinfectar todos los recipientes, utensilios, superficies de preparación de alimentos, ropa de cama para mascotas, juguetes, pisos y cualquier otra superficie con la que la comida o la mascota hayan tenido contacto.

• Los animales pueden desprenderse de las bacterias cuando defecan, y debes limpiar las heces del animal en patios o parques donde las personas u otros animales pueden quedar expuestos.

• Los dueños de mascotas que optan por alimentar a sus mascotas con una dieta cruda deben consultar los Consejos de la FDA para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos crudos.

• Quienes piensan que podrían haberse enfermado o que sus mascotas pueden estar enfermas por la exposición a alimentos contaminados, deben acudir con el proveedor de atención médica o veterinaria.

Por su parte, la FDA exhorta a los consumidores a reportar quejas vía electrónica sobre este y otros productos alimenticios para mascotas a través de su Portal de Informes de Seguridad.

