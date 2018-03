VIDEO: Escena de Coco que no aparece en la película

(NOTICIAS YA).- Una de las mejores películas de Disney Pixar sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, muestran una escena muy especial de “Coco” que solo pudiste ver si la tienes en Blu-ray.

Para quienes no la han visto, podríamos estar dando un poco de información del final. Se trata de una escena nombrada, ‘Welcome to the Fiesta’ y se enfoca en Miguel y su travesía entre la vida de los vivos y muertos. En este musical se logra ver el apoyo que por fin logra obtener Miguel quien quiere ser un gran músico.

Sin duda esta película nos ha logrado invadir con muchos sentimientos sin importar el país en el que estas. Ejemplo es la canción “Recuérdame” que en cada país la interpretan en su idioma y con algún cantante o grupo del momento.

Aquí te dejamos la versión con la banda de Ska japonesa Tokyo Ska Paradise Orchestra:

