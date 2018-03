CDC advierte sobre una segunda ola de Flu en toda la nación

(NOTICIAS YA).- Aunque la temporada de la gripe está disminuyendo, el Centro para el Control de Enfermedades está advirtiéndoles a las personas sobre el pronóstico de una segunda Flu tipo B, que está cobrando fuerzas actualmente en toda la nación.

Según el CDC (por sus siglas en inglés), la gripe tipo B es la que se está reportando con más frecuencia en comparación con la de tipo A, siendo la más dominante recientemente. Por su parte, un portavoz del CDC dijo que los síntomas del tipo B tienden ser más severos para los niños.

Ahora, toda persona que ya han estado enfermos con el Flu posiblemente puedan volver a enfermarse con una cepa diferente, es decir que si el paciente tuvo la influenza tipo A probablemente podría ser enfermarse de la influenza tipo B durante la segunda ola de Flu.

Los expertos recomiendan a las personas a vacunarse si aún lo lo han hecho.

El CDC dijo también que la mayor parte de la temporada mortal de la gripe durante el principio del 2018 estuvo dominada por el virus H3N2, una cepa de la influenza A que es más severa y menos receptiva a las vacunas que otros tipos de la enfermedad.

Según las estimaciones del CDC, la vacuna contra la gripe de este año fue un 42% efectiva contra la influenza B y contra un 25% de efectividad contra el H3N2. Además, los expertos dicen que no es tarde para recibir la vacuna por lo cual recomiendan que si no has recibido la vacuna hagan todo lo posible por obtenerla.