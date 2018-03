Encuentran a paseño sin vida en Ciudad Juárez

(NOTICIAS YA).- Termina la búsqueda que mantenían las autoridades policiacas tras la desaparición de un veterano de la guerra de Vietnam.

Este martes, familiares de José Margaro González, de 70 años, confirmaron que su cuerpo sin vida fue localizado en Ciudad Juárez. Lugar a donde él y su familia acostumbraban acudir el fin de semana.

La última vez que se vio con vida a González fue el cuatro de marzo. Las autoridades no han confirmado el motivo de este deceso, lo mantendremos informado.

VETERANO DE GUERRA DE VIETNAM DESAPARECE EN CIUDAD JUÁREZ

Durante la búsqueda, una persona desconocida encontró algo de ropa y documentos pertenecientes a José González. Mientras que Francis González, hermana del señor González comentó que “la última vez que lo vimos fue en el Lounge Box, como a las 12:30 y era para que me hubiera dicho, ahorita me voy a Juárez o algo parqué él siempre nos decía. Pero ese día no dijo nada, hace ocho días exactamente”.